Helicóptero despenha-se na Arábia Saudita e mata príncipe

Passageiros pertenciam a delegação oficial e visitavam projetos públicos na fronteira com o Iémen.

Por Lusa | 09:03

A queda de um helicóptero na Arábia Saudita provocou a morte dos oito ocupantes, "entre os quais um príncipe" e elementos da administração do reino, disse esta segunda-feira o ministro do Interior.



Segundo o ministro saudita do Interior o aparelho despenhou-se na província de Asir na altura em que os passageiros visitavam projetos públicos perto da localidade de Abha, a cerca de 160 quilómetros da fronteira com o Iémen.



A Arábia Saudita lidera uma coligação militar contra as forças houthi, do Iémen, desde março de 2015.



As autoridades ligadas à segurança do reino saudita não indicaram ainda as causas que provocaram a queda do helicóptero acrescentando que ainda se encontram a tentar localizar os destroços.



Os representantes das forças houthi, no Iémen ainda não se referiram ao helicóptero que transportava a comitiva oficial saudita enquanto a televisão do grupo Al Masirah apenas se referiu à queda de um aparelho.



A estação de televisão Al Arabiya, no Dubai, refere que no acidente morreu o príncipe Mansour Bin Muqrin e sete outros passageiros que se encontravam a bordo do helicóptero.



O príncipe Mansour era vice-governador da província de Asir e filho do príncipe Muqrin Bin Abdulaziz, antigo diretor dos serviços secretos, e um dos herdeiros do reino.



O príncipe Muqrin foi afastado da linha de sucessão pelo meio irmão, o rei Salman, que mostrou preferência pelo príncipe Mohmamed Bin Nayef, antigo ministro do Interior e ligado a atividades antiterroristas.



Em junho, o rei Salman acabou por afastar igualmente o príncipe Mohamemed, a favor do príncipe Mohammed Bin Salman, como primeiro na linha de sucessão da monarquia saudita.



No passado sábado dezenas de elementos da monarquia, oficiais militares, ministros e empresários foram presos durante uma operação anticorrupção e reforçando a posição do príncipe Mohammed Bin Salman.