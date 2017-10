Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Helicóptero russo com oito pessoas cai no Ártico

Autoridades norueguesas procuram sobreviventes de acidente aéreo.

16:01

Os serviços de busca e salvamento da Noruega anunciaram esta quinta-feira a queda de um helicóptero russo junto ao arquipélago de Svalbard, no Oceano Polar Ártico.



"Temos uma operação de resgate em curso. Há má visibilidade, sem vento, mas com grandes ondas. Estamos à procura do helicóptero", explicou a Reuters Tore Hongset, chefe das equipas de salvamento, que diz não ter informações sobre as hipóteses de haver sobreviventes.



O helicóptero viajava para do complexo residencial de mineiros em Pyramiden para a mina de carvão de Barentsburg, e terá caído a cerca de 2 a 3 km do destino.



O arquipélago de Svalbard fica a cerca de 700 km para norte do continente. É um território sob jurisdição norueguesa, mas um tratado de 1920 permite que outras nações explorem os seus recursos naturais, como é o caso da Rússia. Cerca de 40 países assinaram o tratado.



A empresa russa Arktikugol explora uma mina de carvão em Barentsburg, empregando centenas de mineiros russos e ucranianos, adianta a Reuters.