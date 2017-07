Herói da democracia polaca Lech Walesa hospitalizado

Ex-Presidente polaco deu entrada no hospital com problemas no coração.

Por Lusa | 08.07.17

O ex-Presidente polaco Lech Walesa, um herói da democracia, foi hospitalizado, com problemas no coração, na cidade de Gdansk, anunciou este sábado o filho.Jaroslaw Walesa disse à Associated Press, em mensagem de texto, que o pai se sentia "extremamente fraco".Desconhece-se quando poderá ter alta do serviço de doenças cardíacas da Clínica Universitária de Gdansk.Walesa, de 73 anos, assistiu na quinta-feira a um discurso do Presidente Donald Trump, em Varsóvia, tendo na ocasião sido criticado por muitos que assistiam ao discurso e que apoiam o atual governo polaco.As críticas assentavam, designadamente, no papel de Walesa na política polaca.Walesa tem tecido duras críticas ao Governo, considerando que as políticas do executivo ameaçam a democracia e ferem os laços da Polónia com as principais nações da União Europeia.