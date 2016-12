Hezbollah diz que objetivo de derrubar regime de al-Assad "fracassou"

"O que sucedeu em Alepo ao longo dos últimos meses (...) foi uma das guerras mais duras dos últimos anos que a Síria conheceu, mas também a região", sublinhou Nasrallah.



O chefe do movimento xiita considerou no entanto que os últimos desenvolvimentos em Alepo "poderão abrir novas perspetivas para soluções políticas" à guerra da Síria, que já provocou mais de 310 mil mortos desde o início do conflito em 2011.



O Hezbollah apoia o regime do Presidente Bashar al-Assad e combate ao seu lado. Participou ativamente na última ofensiva do exército sírio que permitiu retomar o controlo total de Alepo."O que sucedeu em Alepo ao longo dos últimos meses (...) foi uma das guerras mais duras dos últimos anos que a Síria conheceu, mas também a região", sublinhou Nasrallah.O chefe do movimento xiita considerou no entanto que os últimos desenvolvimentos em Alepo "poderão abrir novas perspetivas para soluções políticas" à guerra da Síria, que já provocou mais de 310 mil mortos desde o início do conflito em 2011.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

33.3%

33.3%



66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

33.3%

33.3%



66.7% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

O líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, considerou esta sexta-feira que a reconquista da cidade de Alepo pelo exército sírio do Presidente Bashar al-Assad assinala o falhanço da rebelião."Hoje, após Alepo, podemos dizer com toda a certeza que fracassou o objetivo de fazer cair o regime", considerou o dirigente do poderoso movimento xiita. "O regime controla Damasco e Alepo, as duas maiores cidades da Síria, e ainda Homs, Hama, Latakia, Tartus e Sweida", acrescentou."O regime está presente, é forte, é ativo, e ninguém no mundo pode ignorá-lo", prosseguiu Nasrallah.