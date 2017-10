Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hillary pagou dossiê sujo contra Trump

Democratas pagaram milhões pela investigação que ligou o presidente a práticas perversas com prostitutas num hotel de Moscovo.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:43

O Partido Democrata e a campanha presidencial de Hillary Clinton financiaram o polémico dossiê que acusou o agora presidente Donald Trump de práticas sexuais perversas com prostitutas num hotel de Moscovo.



De acordo com o jornal ‘The Washington Post’, a investigação aos laços do magnata com a Rússia foi encomendada através do advogado Marc E. Elias, assessor jurídico do Partido Democrata. A Fusion GPS foi a empresa contratada e esta encarregou o antigo espião britânico Christopher Steele da investigação.



Foi ele quem terá descoberto que quando Trump visitou Moscovo em 2013, durante o concurso Miss Universo, alugou um quarto num hotel de luxo onde tinham ficado hospedados o presidente Barack Obama e a mulher Michelle, e pagou a prostitutas para urinarem sobre a cama onde o casal Obama tinha dormido.



Esta acusação nunca foi provada, tal como a alegação de que o governo russo tinha vídeos de Trump com as prostitutas, o que poderia torná-lo alvo de chantagem.



O famoso dossiê custou 4,7 milhões de euros aos democratas e outros 3,6 milhões à campanha de Hillary Clinton e, além das perversões de Trump, revelou os laços do magnata com a Rússia.



Parte das alegações estão a ser usadas pelo FBI na investigação à intromissão russa nas eleições presidenciais de 2016.