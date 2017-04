Matam muçulmano que namorava com rapariga hindu

"Estamos a investigar se a multidão foi arrastada pela família" da jovem, afirmou o chefe da polícia de Gumla, Chandan Kumar Jha, à agência noticiosa AFP, avançando que três pessoas tinham sido detidas e outros eram procurados por assassínio, que a polícia está a tratar como um crime com motivos religiosos.O jovem casal encontrava-se há cerca de um ano e já tinha sido ameaçado, acrescentou.As relações amorosas inter-religiosas continuam a ser tabu na Índia, designadamente no campo.O tema tem sido instrumentalizado pelos nacionalistas, desde logo pelos extremistas hindus, que agitaram o espetro da "'jihad' (guerra santa) do amor", que consistiria na utilização pela comunidade muçulmana dos seus jovens para seduzir raparigas hindus, após o que fugiriam com elas para as converter ao islamismo.O Bharatiya Janata Party (BJP), partido nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi, no poder desde há três anos, fez da proteção das jovens mulheres hindus um tema de campanha durante as eleições regionais de março último no Uttar Pradesh, o Estado mais povoado da Índia.Este ataque anti muçulmano de quarta-feira ocorreu menos de uma semana depois do assassínio de um muçulmano, de 55 anos, verificado no Estado do Rajasthan, no oeste do país, quando transportava vacas, animal considerado sagrado pelos hindus.No Paquistão vizinho, um membro da minoria ahmadie, um ramo do Islão considerado herético e perseguido desde há longa data no país, foi abatido hoje por desconhecidos, que se deslocavam em moto, em Lahore, a segunda cidade do país.Ashfaq Ahmad, um veterinário de 68 anos, estava ao volante da sua viatura com a família quando dois atiradores o bloquearam e dispararam, matando-o instantaneamente, anunciou a polícia local à AFP.Esta acrescentou que estava a investigar o motivo do assassínio, denunciado como crime com motivo religioso por um porta-voz da comunidade ahmadia.Este foi o segundo assassínio de um membro da comunidade ahmadia em oito dias no Paquistão, país também regularmente ensanguentado por violências interconfessionais, designadamente contra as minorias xiitas e ahmadias.