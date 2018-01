Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

H&M criticada por mostrar menino negro com camisola a dizer "macaco"

Marca sueca de lojas de roupa está a ser acusada de racismo.

Por Catarina Figueiredo | 20:05

A fotografia para um anúncio publicitário da marca de roupa sueca H&M de um menino negro a exibir uma camisola onde se lê a palavra "macaco" gerou uma severa onda de críticas nas redes sociais à multinacional, rotulada como 'racista'.



"Coolest monkey in the jungle" ("O macaco mais fixe da selva", em português) é a frase que está na origem da polémica e que está a deixar milhares de internautas indignados com a campanha publicitária. O anúncio foi inclusivamente comparado à campanha semelhante da marca com um menino branco, que exibe uma camisola idêntica com a frase "especialista em sobrevivência" estampada.



A cadeia de lojas de roupa já retirou entretanto a imagem do site e pediu desculpas pelo sucedido, alegando nunca ter querido ofender ninguém com a mensagem inscrita na peça de vestuário.



"A imagem foi removida de todos os canais da H&M. Pedimos desculpa àqueles que podem ter sido ofendidos", esclareceu uma porta-voz da marca. A camisola em questão continua, apesar da polémica, à venda quer no site quer nas lojas físicas da marca.



O ator norte-americano Jaleel White foi uma das vozes que se insurgiram contra a campanha. Numa publicação divulgada no Instagram, o ator diz recusar-se a "acreditar que a empresa seja assim tão burra e insensível ao usar um rapaz negro para vestir uma camisola com capuz onde se lê 'o macaco mais fixe da selva' e um rapaz branco com uma camisola com capuz onde se lê 'especialista em sobrevivência'".