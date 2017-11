Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Holandesa condenada por viajar para a Síria e para o Iraque com o marido

Para o tribunal, o apoio que deu ao marido corresponde a um apoio a atos terroristas.

Por Lusa | 17:57

Um tribunal de Roterdão, Holanda, condenou esta segunda-feira a dois anos de prisão por apoio ao terrorismo uma holandesa que viajou para a Síria e para o Iraque com o marido, combatente do grupo extremista Estado Islâmico.



Em setembro de 2015, Laura Hansen, 21 anos, viajou com o marido e dois filhos pequenos para território controlado pelo grupo 'jihadista' na Síria.



A jovem surgiu nas primeiras páginas da imprensa holandesa em julho de 2016, quando se entregou a combatentes curdos perto de Mossul, bastião do Estado Islâmico no Iraque, afirmando querer fugir do "inferno" que era a sua vida.



Um tribunal de Roterdão (oeste) considerou contudo que Hansen tinha consciência do que estava a fazer quando decidiu acompanhar o marido para território 'jihadista', sabia o que se passava no terreno e conhecia os crimes cometidos pelo grupo.



Nesse sentido, para o tribunal, o apoio que deu ao marido corresponde a um apoio a atos terroristas.



O tribunal considerou provado que a jovem mulher não pertencia ao Estado Islâmico.



Treze dos 24 meses da pena de prisão foram suspensos, pelo que Hansen não terá de ser detida, uma vez que cumpriu um ano de prisão preventiva enquanto aguardava julgamento.



O marido de Hansen, Ibrahim I., é de nacionalidade holandesa e tem paradeiro desconhecido.



Segundo a imprensa holandesa, Laura e Ibrahim conheceram-se através da internet em 2013, quando ela tinha 17.



Os serviços de informações da Holanda estimam que cerca de 280 cidadãos holandeses, um terço deles mulheres, viajaram para a Síria e o Iraque para combater com grupos como o Estado Islâmico.



Em maio passado, segundo a mesma fonte, 45 tinham sido mortos, 45 tinham regressado à Holanda, onde são considerados uma ameaça séria à segurança nacional, e 190 continuavam no Médio Oriente.