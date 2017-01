Hollande diz que paz no Médio Oriente não é sonho do passado

François Hollande salientou que "não se trata de dizer às partes os parâmetros da solução", mas sim fazer com que regressem à mesa das negociações, onde não se sentam desde abril de 2014.



O Presidente francês alertou para o facto de a solução de dois Estados "estar em perigo" devido ao avanço da colonização israelita, mas também pelo aumento da violência nos territórios ocupados.



No discurso, François Hollande destacou a importância de "inscrever o processo de paz do Médio Oriente na agenda internacional", porque a região não vai conseguir alcançar a estabilidade "sem resolver o seu conflito mais antigo".



O chefe de Estado francês enviou também uma mensagem ao Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que não se podem improvisar soluções, mas aprender as lições da história.



O Presidente francês, François Hollande, defendeu a conveniência da conferência sobre o Médio Oriente, que se realiza este domingo em Paris, e sublinhou que a "paz não é um sonho do passado", referindo-se a cometários feitos pelo primeiro-ministro israelita.Benjamin Netanyahu qualificou a conferência de Paris como uma "relíquia do passado, o último impulso do passado antes que chegue o futuro".Em resposta, François Hollande, que falava para os representantes ministeriais de 70 países presentes na capital francesa, afirmou que encontrar a paz através de um acordo que permita a coexistência de dois Estados, um israelita e um palestiniano, "não é um sonho do passado".