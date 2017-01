Hollande pede respeito do princípio de "acolhimento de refugiados"

O chefe de Estado francês insistiu "na importância para o planeta da aplicação da convenção de Paris sobre as alterações climáticas", que Trump questiona.De acordo com o comunicado da Presidência francesa, Hollande lembrou que a luta contra o terrorismo é uma prioridade comum de Paris e Washington e reafirmou "a determinação em manter as ações no Iraque e na Síria"."A solução da situação na Síria" deve ser procurada "num quadro político e sob a égide das Nações Unidas (...) nenhuma outra solução seria duradoura ou credível", destacou.Sobre o Irão, o Presidente francês defendeu "vigilância sobre atitudes do Irão na sua vizinhaça", sublinhando que "o acordo sobre o nuclear deve ser rigorosamente respeitado e plenamente aplicado".Os dois responsáveis abordaram as relações com a Rússia, com Hollande a reafirmar "a vontade de prosseguir e intensificar o diálogo em todas as questões"."As sanções ligadas à situação na Ucrânia" só poderão "ser levantadas quando a situação no leste do país" for "resolvida mediante a aplicação total dos acordos de Minsk", disse.Em Lisboa, onde decorreu hoje uma "cimeira dos países mediterrânicos da UE", Hollande tinha pedido à Europa para transmitir "com clareza" a Donald Trump que "é uma força, uma garantia, uma proteção e um espaço de liberdade e de democracia".