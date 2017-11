Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem abatido a tiro num café em Marraquexe

Vítima, atingida na cabeça, morreu no local.

Por Lusa | 00:57

Um homem foi morto a tiro e dois outros ficaram feridos na quinta-feira em Marraquexe, Marrocos, indicaram as autoridades locais, citadas pela agência France Press.



Dois homens encapuzados atiraram sobre um outro num café em Marraquexe, principal cidade turistica de Marrocos. O homem, atingido na cabeça, morreu no local.



Os atiradores causaram ainda ferimentos em duas outras pessoas devido ao ricochete das balas, antes de fugirem numa motorizada, precisaram as autoridades marroquinas.



Segundo os primeiros indícios, a vítima mortal era o alvo direto dos atiradores, num aparente ajuste de contas, asseguraram as autoridades em comunicado.



O chefe do governo marroquino fez, entretanto, saber numa conta do Twitter que os dois autores do assassínio foram detidos.



O café onde o homicídio ocorreu situa-se num quarteirão turístico de Marraquexe, próximo de várias unidades hoteleiras.



O caso suscitou inquietação na população local, que vive do turismo, e um rumor de ataque terrorista chegou a circular na cidade.



Uma fonte do governo marroquino, contactado pela agência noticiosa AFP, afastou a possibilidade de ato terrorista, momentos antes da divulgação do comunicado das autoridades locais.



Os homicídios a tiro são extremamente raros em Marrocos, onde muito poucas armas de fogo circulam ilegalmente. os incidentes com armas brancas são mais vulgares, sobretudo em casos de pequena delinquência.



Marrocos também já foi alvo de ataques terroristas do Estado Islãmico que causaram 45 mortos em Casablanca (2003) e 11 mortos em Marraquexe (17 mortos).