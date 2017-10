Daesh reivindica ataque em Marselha que matou duas pessoas

Atacante foi abatido a tiro na estação de comboios Saint-Charles.

Marseille: Two dead at the Saint-Charles station after a knife attack pic.twitter.com/gZXeEVQEIJ — fabian ciobanu (@fabritio222) October 1, 2017

Um homem foi abatido a tiro na estação de comboios Saint-Charles, em Marselha, depois de ter atacado à faca alguns transeuntes com uma faca. De acordo com o Le Figaro, pelo menos dois passageiros morreram na sequência deste incidente. O Daesh já reinvindicou o ataque."As duas vítimas foram mortas com arma branca", disse à AFP Olivier de Mazières, responsável da polícia, que pediu à população para evitar a zona da gare Saint-Charles, onde está em curso uma importante operação desde o início da tarde.O ataque ocorreu cerca das 13h45 locais (12h45 em Lisboa) e o homem "gritou Allah Akbar", que significa "Alá é grande", em árabe, antes de perpetrar o esfaqueamento, segundo disse à AFP uma fonte próxima da investigação.O homem foi abatido pelos militares da operação Sentinela, disse o procurador da República, Xavier Tarabeaux.O ministro francês do Interior, Gérard Collomd, indicou, através da rede social 'Twitter', que, na sequência do sucedido, se deslocava "imediatamente" para Marselha.A secção antiterrorista do Ministério Público de Paris abriu um inquérito ao ataque por "assassínio em ligação com uma entidade terrorista" e por "tentativa de assassínio de pessoa depositária de autoridade pública". O Ministério Público disse ainda que as investigações estão a cargo da Direção Central da Polícia Judiciária e da Direção Geral de Segurança Interna.O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o ataque com uma faca que provocou hoje dois mortos em Marselha, sul de França, e que terminou com o atacante a ser abatido por militares."O autor dos ataques com faca na cidade de Marselha (...) é soldado do Estado Islâmico" refere um comunicado difundido pela Amaq, a agência de propaganda do grupo terrorista, e divulgado pelo centro americano SITE de vigilância de sites jihadistas.O atacante esfaqueou mortalmente duas jovens junto à principal estação ferroviária de Marselha antes de ser abatido.