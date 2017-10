Homem "acorda" durante o próprio funeral

A família apercebeu-se que o jovem ainda respirava e levaram-no para o hospital.

Um jovem de 24 anos deu sinais de vida, enquanto estava a ser velado. No dia do funeral e com o caixão aberto, a família apercebeu-se que o rapaz ainda respirava. Watson Doroteo era natural do Peru e tinha sido dado como morto, pelos médicos do Hospital de Contingência de Tingo Maria, depois de ter feito um tratamento dentário, que lhe provocou febre e convulsões.



Depois da família se aperceber que ainda respirava, o rapaz foi removido do caixão e transportado para o hospital. Provou-se existir sinais vitais, mas Watson Doroteo acabou mesmo por morrer, de acordo com o jornal Independent.



De acordo com o El Comercio, a família do falecido alega que o rapaz teria ficado sedado devido "aos medicamentos que foram receitados para combater as convulsões provocadas pelo tratamento".



O caso está a ser investigado.