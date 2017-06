Homem acusado após esfaqueamento em aeroporto dos EUA

O suspeito terá gritado "Allahu Akbar", expressão que significa "Deus é grande", antes de esfaquear um polícia no aeroporto do Michingan.



Um polícia do Estado do Michigan, Mike Shaw, revelou que foi detida uma pessoa e que não há indícios de haver outros envolvidos.



Mike Shaw adiantou que o polícia esfaqueado, Jeff Neville, foi encaminhado para o hospital em estado crítico, mas que já está fora de perigo e "em condição estável".



Um homem alegadamente envolvido no esfaqueamento de um polícia no aeroporto do Michingan foi acusado depois de ter sido presente a um tribunal federal, um incidente que está a ser investigado como um ato de terrorismo.Descrito como tendo dupla nacionalidade, canadiana e tunisina, e identificado como Amor Ftouhi, de 49 anos e natural de Montreal, o suspeito foi acusado de violência no aeroporto na sequência do ataque de quarta-feira.O homem compareceu em tribunal horas depois para ouvir a acusação.