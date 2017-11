Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem acusado de homicídio na sequência de colapso de prédio na Rússia

Pelo menos seis pessoas morreram neste incidente.

Por Lusa | 21:40

As autoridades russas detiveram e acusaram por homicídio um homem que vivia no prédio de nove andares que desabou na quinta-feira na cidade de Izhevsk, capital da região central de Udmurtia, onde morreram pelo menos seis pessoas.



"Tendo em conta os primeiros resultados da investigação, incluindo o interrogatório a Alexandr Kopytov, foi aberto contra ele um processo penal por suspeita de homicídio", disse, de acordo com a agência noticiosa Interfax, uma porta-voz do Comité de Instrução russo.



O suspeito é filho do dono de um dos apartamentos do prédio que foi determinado como o epicentro da forte explosão que deitou abaixo o edifício.



De acordo com as autoridades, o homem, de 27 anos, provocou uma explosão de gás motivada por "animosidade pessoal", mas não adiantou contra quem seria.



"Vai ser ordenado um exame psiquiátrico ao detido, pois existem dúvidas sobre o seu estado mental", segundo as mesmas fontes.



Pelo menos seis pessoas morreram na sequência da explosão, de acordo com os últimos dados fornecidos hoje pelas autoridades locais.



O ministério local das situações de emergência precisou, em comunicado citado pela France-Presse, que "o imóvel colapsou parcialmente cerca das 16h41 locais (12h41 em Lisboa).



Teme-se que 32 apartamentos tenham ficado destruídos.



As autoridades russas já tinham anunciado a abertura de um inquérito, tendo uma responsável da comissão de inquérito, Vera Filippova, indicado que a investigação admite ter-se tratado da explosão de uma botija de gás.



Incidentes desse tipo são comuns na Rússia, onde o gás de botija é frequentemente utilizado para cozinhar, escreve a Associated Press.