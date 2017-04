Número dois do Daesh morto no Iraque

O homem apontado como o "número dois" do grupo terrorista Daesh, identificado como Ayad Hamed al Yamili e apelidado de Abu Yehia, morreu num ataque aéreo no oeste de Iraque, segundo os serviços secretos militares iraquianos.

Em comunicado, as autoridades iraquianas referiram que Abu Yehia era o "ministro de Guerra" e que foi morto num bombardeamento na cidade de Al Qaem, na fronteira com a Síria, controlada pelos 'jihadistas'.

As autoridades acrescentaram que morreram ainda o responsável militar dos extremistas em Al Qaem, Turki Yamal al Dulimi, conhecido como Abu Hayar, e Salem Muzfer al Ayami (Abu Hatab), o responsável administrativo do Daesh na cidade.



A aviação dirigiu "um golpe preciso" contra a sede dos dirigentes do Daesh, lê-se ainda no comunicado, que não referiu se os ataques foram da força aérea iraquiana ou da coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, nem quando ocorreu a operação.

