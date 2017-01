Homem armado faz reféns em campus universitário no Alabama

Em atualização

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um suspeito armado fez um número indeterminado de reféns no campus universitário da Universidade do Alabama (EUA) esta terça-feira. A polícia e uma equipa de intervenção especial (SWAT) estão no local.A universidade lançou um alerta para que as pessoas evitem andar no campus. A situação começou às 8h30 locais (14h30 em Lisboa).A polícia ainda não sabe as causas da tomada de reféns, tendo evacuado alguns edifícios do campus.