Homem armado faz reféns em salão de bowling de Inglaterra

Polícia selou complexo onde funciona um ginásio para crianças e um cinema.

Por J.C.M. | 16:24

Um homem armado com uma espingarda 'shotgun' fez este domingo reféns num salão de Bowling em Warwickshire, perto de Brirmingham, no centro de Inglaterra.



As informações ainda são escassas, não havendo certeza sobre o número de reféns. O jornal Conventry Telegraph diz que o agressor terá consigo dois reféns, mas não há confirmação oficial.





don’t go to bermuda park pic.twitter.com/X5Q7HcYDeb — cal (@callumjwood98) October 22, 2017



A polícia de Warwickshire confirma que está a acontecer "um incidente" em Nuneaton, mas também não adianta muitos detalhes.





Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area. — Warwickshire Police (@warkspolice) October 22, 2017



No complexo de lazer Bermuda Park funcionam também um cinema e um ginásio para crianças. As pessoas que ali estavam no momento do ataque foram retidas pela polícia, que cercou todo o edifício.



Testemunhas no local fala de um grande aparato de meios policiais, incluindo um helicóptero.



Um homem que entrou no salão de bowling deparou-se com o homem armado, que lhe gritou para que saísse dali imediatamente. Encontrou refúgio na sala de cinema ao lado, onde ficou retido por ordem das autoridades.