Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem com faca mata uma pessoa e fere outras nove em centro comercial

Atacante detido na localidade de Stalowa Wola, na Polónia.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 16:34

Um jovem de 27 anos atacou várias pessoas à facada no centro comercial VIVA da localidade de Stalowa Wola, na Polónia. Há registo de pelo menos nove feridos e uma vítima mortal. Segundo as primeiras informações, seis dos feridos estão em estado grave.



O atacante já foi detido pelas autoridades. Está identificado pela polícia como Konrad K. Já foi revelada foto do suspeito, aquando da detenção.



Sabe-se para já que a vítima mortal é uma mulher e que tem cerca de 50 anos.



A agente da polícia local explicou à agência PAP que a vítima mortal morreu no hospital. "O detido atacou várias pessoas à traição, esfaqueando-as pelas costas", revelou Anna Klee.



O homem, residente naquela localidade, foi imobilizado por testemunhas que estavam no local às compras e que aguardaram pela chegada das autoridades, que prontamente detiveram o responsável.