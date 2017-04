Homem atacado por escorpião em avião da United Airlines

Depois da United Airlines ser criticada em todo o mundo por ter arrastado um passageiro de um avião lotado, a companhia norte-americana volta a estar envolvida em nova polémica.

Um passageiro de um voo da United Airlines, que partiu de Houston, nos EUA, com destino a Calgary, no Canadá, foi atacado por um escorpião a bordo da aeronave.

Richard Bell, que viajava com a mulher, Linda, conta à CBC que estava a comer uma refeição quando sentiu que algo tinha caído do compartimento superior e aterrado na sua cabeça. Quando foi ver o que era, não queria acreditar.

"Peguei-lhe e só depois vi que era um escorpião. E eu estava a agarrá-lo pela cauda! Por isso ele não me picou logo. Depois entrei em pânico e deixei-o cair no meu prato. Tentei impedir que fugisse e atacasse a minha mulher e foi aí que ele me atacou. Tive sorte e a maioria das ferroadas acertou-me numa unha", conta o passageiro.

Imediatamente gerou-se pânico a bordo. O escorpião acabou no chão a fugir pelo corredor central, até que uma assistente de bordo conseguiu prendê-lo debaixo de um copo. Um passageiro mais corajoso acabou por esmagar o animal com os pés, antes de o atirar pela sanita.

A tripulação fez depois uma chamada para tentar apurar se o escorpião era ou não venenoso e se o passageiro corria perigo de vida. Richard Bell teve sorte e uma enfermeira que seguia no mesmo avião prestou-lhe os primeiros socorros. O homem queixava-se de muitas dores e por isso a enfermeira administrou-lhe analgésicos.

Mal a aeronave da United Airlines aterrou, o homem foi levado para o hospital. As autoridades tentaram ainda inspecionar o animal encontrado, mas este já não se encontrava no depósito.

O passageiro foi informado já no hospital que não corria perigo de vida. Ele e a mulher foram indemnizados e Richard mantém uma atitude positiva. "É daquelas coisas que acontecem", conta o homem.

Em comunicado a companhia explica que "a tripulação ajudou um passageiro que foi picado pelo que seria um escorpião". "Foram consultados médicos que asseguraram que a vida do passageiro em causa não estava em risco. Já estavam médicos à espera deste passageiro em Calgary quando a aeronave aterrou", garante a United Airlines.

Fica por explicar como foi para o escorpião ao avião.

