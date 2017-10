Homem atira mulher para linha de comboio em Hong Kong

Câmara de videovigilância captou o momento. Imagens estão a correr o mundo.

13:02

Um homem de 56 anos atirou uma mulher para a linha do comboio, no passado sábado, na estação Yuen Long, em Hong Kong, segundo avança o jornal New York Daily News.

As imagens, captadas por uma câmara de videovigilância, mostram o ataque de um sujeito a uma mulher que será funcionária da estação. Após a ter empurrado, o homem continua a caminhar como se nada tivesse acontecido.

No vídeo, é possível ver a mulher a bater com a face nas linhas do comboio.





A vítima sofreu ferimentos no queixo e foi assistida no hospital.

O atacante foi detido pelas autoridades logo a seguir ao incidente.