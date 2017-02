Homem atira-se de janela de hospital com bebé ao colo

"Vais-mas pagas com o que mais de custa", terá gritado o homem, antes de se precipitar para o vazio com a menina, que tinha acabado de receber alta médica do Serviço de Pediatria, onde se encontrava devido a um problema cardíaco crónico.



Os meios de socorro efetuaram manobras de reanimação durante 45 minutos, mas já nada havia a fazer.



A mãe encontra-se no hospital, a ser tratada a uma crise de ansiedade despoletada pelo acontecimento.



O caso foi entregue às autoridades.



Um homem lançou-se pela janela do quarto andar do hospital Universário de la Paz, em Madrid, com uma bebé ao colo.Ambos morreram, confirmam as autoridades espanholas.O homem, de 27 anos, terá tido uma discusão com a sua mulher, altura em que decidiu atirar-se pela janela com a criança, com cerca de um ano.