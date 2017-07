Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem baleado dias antes de se casar nas Filipinas

Foi atingido à porta de um bar após ter recusado entregar a carteira.

20:58

Tarek Naggar, de 44 anos, foi baleado no peito dias antes de se casar, à porta de um bar, em Cebu City, Filipinas.



A vítima, de nacionalidade britânica, estava acompanhada pelo melhor amigo e pela noiva, com quem se ia casar dias depois, segundo o jornal escocês Sunday Herald.



O crime ocorreu à porta de um bar na cidade, após o homem se ter recusado a entregar a carteira a um grupo de assaltantes, conforme avança o jornal britânico The Sun. Ao recusar, um dos três ladrões disparou sobre Naggar, atingindo-o no peito.



A vítima foi transportada para o hospital e submetida a uma cirurgia de urgência. Encontra-se, agora, nos cuidados intensivos, em estado considerado muito grave, devido à bala que se alojou num dos seus pulmões.