Homem casado vive romance com boneca sexual

Amante de plástico ‘vive’ na mesma casa que a família. Fisioterapeuta trata-a melhor que a própria mulher.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 09:24

Masayuki Ozaki, um homem japonês que vive em Tóquio, passava por uma má fase no casamento, depois da chama da paixão se ter apagado, quando voltou a encontrar o amor... Numa boneca sexual.

O fisioterapeuta, de 45 anos, comprou Mayu e fez dela a sua amante de plástico, que hoje vive na mesma casa que a mulher e a filha de Ozaki. A boneca de silicone ultrarrealista deu azo a muitas discussões familiares mas foi declarada uma trégua e, agora, Mayu é até melhor tratada que a mulher de Ozaki, que faz uma vida a dois com a sua nova paixão.

O homem leva-a a encontros e viagens, oferece-lhe roupas e joias, vai às compras com ela e tem "conversas profundas" com a boneca que, garante Ozaki, ouve-o melhor do que a própria mulher.

"Foi amor à primeira vista quando a vi numa exposição. A minha mulher ficou furiosa quando descobriu o nosso amor, mas agora, relutantemente, já vive com isso. Quando a minha filha percebeu que não era uma Barbie gigante achou nojento, mas agora são amigas e até trocam peças de roupa. As mulheres japonesas são frias e egoístas. Eu só queria alguém como a Mayu, que me ouvisse e não estivesse sempre a resmungar", defende Masayuki Ozaki.

O casal apaixonado costuma dar longos passeios, com o homem a levar a boneca numa cadeira de rodas. Ozaki acredita que não vai voltar a ter uma relação com outra pessoa. "Eu amo a Mayu. Não me imagino a ter outra relação com um ser humano. Quero ser enterrado com ela e levá-la para o céu", finaliza o fisioterapeuta.

Homens fazem vida de casal com bonecas sexuais

Mas Ozaki não é caso único no país. Há um número crescente de homens japoneses que preferem manter uma relação com uma boneca do que com uma mulher. A mesma empresa que fez Mayu, a Orient Industry, vende mais de duas mil bonecas por ano, que custam mais de cinco mil euros.

Estas ‘amantes de plástico’ podem ser feitas por medida, com diferentes caras, cabelos, braços, pernas e dedos, assim como incluem genitais realistas. "Elas parecem incrivelmente reais. Tocar-lhes é como tocar em pele humana. A maioria dos nosso clientes compram estas bonecas porque conseguem comunicar melhor com elas do que com as mulheres", explica Hideo Tsuchiya, diretor da empresa.

Senji Nakajima, de 62 anos, é outro dos clientes satisfeitos. Depois de ter sido expulso de casa pela mulher, voltou a encontrar o amor com ‘Saori’, alta e loira e (adivinhou) de silicone da cabeça aos pés.

O empresário leva a boneca a piqueniques e passa fins de semana românticos com ela. É comum encontrar Senji e Saori a fazer esqui ou surf. O homem tem extremo cuidado com a ‘namorada’ e penteia-lhe os cabelos e escolhe a roupa do dia seguinte todas as noites antes de se deitar com ela.

Às vezes, para variar, troca-lhe a cabeleira. "É como a levar ao cabeleireiro. Ela merece todos os mimos do mundo. Nunca me há de trair e faz com que as minhas preocupações desapareçam", afirma Senji.