Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem com explosivos faz reféns em posto dos Correios na Ucrânia

Entre os reféns estão duas crianças.

14:36

Um homem armado com explosivos fez, este sábado, onze reféns num posto dos Correios em Kharkiv, na Ucrânia.



Segundo avança a agência Reuters, no local estão nove adultos e duas crianças, presas com o homem que se barricou no interior.



Desconhecem-se, para já, quais os objetivos que levaram este homem a agir desta forma.



Em atualização