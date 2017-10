Homem com faca invade escola e tenta levar dois alunos

Incidente aconteceu esta quarta-feira numa escola primária da cidade brasileira de Angatuba.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:20

Um homem de 29 anos armado com uma faca invadiu na manhã desta quarta-feira uma escola primária na cidade brasileira de Angatuba, no interior do estado de São Paulo, e tentou levar dois alunos. O homem, muito exaltado, dizia que os dois estudantes, de seis e sete anos, eram seus filhos de 12, mas a polícia negou esse parentesco.

Depois de entrar na Escola Municipal Affonso Basile alegando que era pai de dois alunos e precisava falar com eles, o homem invadiu uma sala de aula e abordou dois alunos de forma àspera, tentando levá-los com ele. O invasor garantiu à professora que os dois estudantes eram os seus filhos, mas as crianças negaram.

Com muito sangue-frio, a professora conseguiu convencer o homem a sair da sala, repleta de crianças entre seis e sete anos, e dirigir-se à secretaria da escola para provar ser o pai dos alunos que queria levar. Ao sair, ele foi detido por agentes da Polícia Militar.

Insistindo na versão de que os dois estudantes que queria levar eram os seus filhos de 12 anos, o homem exaltou-se novamente ao perceber que não conseguia convencer os agentes e teve que ser contido pela força e algemado. Na esquadra, foi confirmado que ele realmente tem dois filhos mas que estes estão no estado natural do homem, o Piauí, no nordeste do Brasil, a milhares de quilómetros de Angatuba.

Numa decisão polémica, a polícia considerou o caso meramente como perturbação da ordem e libertou o homem. A escola vai tomar medidas para tentar evitar que ele volte a a entrar no estabelecimento e tente tirar crianças de lá.