Homem com o pénis mais pequeno do Reino Unido ganha emprego

Famoso por ter órgão sexual com 3 centímetros faz publicidade.

11:30

Ant Smith saltou para a ribalta depois de se assumir como ‘o homem com o pénis mais pequeno do Reino Unido’, em 2015, ao escrever um poema e um livro (‘A Bíblia do Pénis Pequeno’, em que descreve os problemas e a discriminação que enfrentou ao longo da vida, assim como soluções para os homens que sofram do mesmo, para que não deixem que o tamanho do órgão sexual lhes condicione a vida. Agora Smith, de 50 anos, tem um novo emprego: é a cara de um serviço de saúde revolucionário que permite que qualquer pessoa faça testes e análises regulares ao sangue em casa.

Ant aparece numa série de cartazes da empresa Thriva com o slogan "There’s nothing Wrong with a little prick" (em português, "Não há nada de mal com uma pequena picada"), um trocadilho com a palavra ‘prick’, que significa picada de agulha, assim como constitui uma expressão utilizada para descrever o órgão sexual masculino.

Ant mostra hoje que não tem qualquer problema em falar do tamanho do seu órgão sexual, que mede cerca de três centímetros flácido e cerca de nove quando totalmente ereto. No programa This Morning, do canal inglês ITV, o homem londrino garantiu que já não é afetado pelo facto de ser pouco dotado e falou sem pudores da sua vida sexual, ao mesmo tempo que promovia o Thriva.

"Na adolescência e no início da minha vida adulta era gozado por toda a gente, sofri muito. Só perdi a virgindade aos 21 anos porque tinha muita vergonha. Nem sequer conseguia por um preservativo, caía-me sempre. Por isso quis chegar-me à frente para provar que já é altura de se perceber que o tamanho do pénis não tem nada a ver com a pessoa que cada um é, não é isso que define um homem", garante.

O homem diz que é muito feliz com a mulher, Christine, com quem está casado há vários anos. "Não faz diferença nenhuma nível sexual. É uma diferença de apenas cinco centímetros da média do Reino Unido", conclui.

Brincar com um assunto sério

"Assim como brinco com o tamanho do meu pénis no livro, mas é uma questão que pode levar a problemas sérios, também a campanha que faço tem uma mensagem divertida para um assunto que merece extrema atenção. É uma mensagem séria. Uma maneira de chamar a atenção para a saúde de cada um, física e mental, e como podemos saber se está tudo bem connosco no conforto de nossa casa", explica Ant.

O Thriva permite que, com uma picada no dedo, sejam recolhidos dados, imediatamente analisados, sobre colesterol, função hepática, níveis de ferro, carência de vitaminas entre muitos outros.