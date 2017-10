Homem com perna amputada veste-se a rigor para o Halloween

Sobreviveu a um cancro quando tinha apenas 13 anos. Agora faz furor nas redes sociais.

Um homem norte-americano tinha apenas 9 anos quando lhe foi diagnosticado um cancro que o obrigou a amputar a perna esquerda, devido aos tratamentos de quimioterapia. Aos 13 anos venceu a doença, e desde então, nunca deixou que o facto de não ter uma perna o deitasse abaixo.



Josh Sundquist é orador motivacional, atleta paralímpico de ski, autor de vários livros e comediante. Este homem fez com que o seu problema motor não fosse um obstáculo e, em vez disso, tornou-se numa espécie de 'herói das máscaras de Halloween', devido aos fatos engraçados que cria. 2010 foi o primeiro ano em que Josh decidiu fazer uma máscara original recriando o homem bolacha do Shrek, que só tem uma perna.

Ao longo dos últimos sete dias, o orador decidiu publicar no Instagram fotografias das suas máscaras do dia das bruxas desde 2010 até este ano. Josh fez a contagem decrescente até lançar o disfarce deste ano: Tigrão, o tigre do Winnie-the-Pooh, sendo que o rabo do tigre é a perna do atleta paralímpico.

Em 2012, mascarou-se de candeeiro do filme 'A Christmas Story', um disfarce sugerido pela sua mulher Ashley. Mesmo depois de Josh admitir nunca ter visto o filme, o resultado foi uma máscara fabulosa que despertou muitas reações nos seus seguidores do Instagram.

Em 2013, recriou um flamingo, de uma maneira muito original: o seu pé era a cabeça do animal, duas muletas eram as pernas, e o corpo dele era o corpo do animal, mas de pernas para o ar, apoiado nas muletas.

"A minha perna foi amputada até à anca, por isso, não tenho nenhum osso que pertença à perna. Se tivesse, a maioria das máscaras que criei (especialmente a de flamingo), não seriam concretizáveis", afirmou Josh, na sua página de Instagram.

O orador vestiu-se de matraquilho em 2014, primeiro ano em que jogou num torneio internacional com a equipa de futebol de amputados dos EUA. Em 2015 disfarçou-se de cartaz de publicidade a um restaurante, e em 2016 mascarou-se de Lumière, o castiçal do filme 'A Bela e o Monstro'.

Josh inventa todos os anos um fato para o Halloween, e agora, partilha-o com os seguidores do Instagram.