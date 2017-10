Homem condenado injustamente passa mais de metade da vida na prisão

Homem de 43 anos foi condenado aos 17 por um crime de duplo homicídio que não cometeu.

Lamonte McIntyre, um homem de 41 anos que foi condenado por um duplo homicídio injustamente, foi libertado esta sexta-feira, de uma prisão do Kansas, EUA, onde viveu durante os últimos 23 anos.Rodeado pela comunicação social e por pessoas que sempre acreditaram na sua inocência, o homem pôde finalmente abraçar a sua mãe como um homem livre. As suas primeiras palavras foram: "Que bonito tudo isto cá fora". Questionado sobre o que estava a sentir, Lamonte disse apenas que se sentia feliz em liberdade e que apesar de tudo nunca perdeu a fé na equipa de advogados que o tinha a ajudar.O homem foi condenado a duas penas de prisão perpétua quando tinha apenas 17 anos. A sentença baseou-se em relatos de várias testemunhas que diziam ter presenciado os crimes.Uma moção levada a cabo pela defesa do homem de 43 anos fez com que o tribunal reabrisse o processo, 23 anos depois. Os advogados exigiram justiça pelo seu cliente, alegando que nunca existiu nenhuma ligação concreta entre Lamonte e o tiroteio que resultou num duplo homicídio e que a investigação foi feita de uma forma "apressada e superficial".A arma do crime nunca foi encontrada e nunca foram realizadas buscas que pudessem comprovar que Lamonte fosse o responsável pelo crime. Realizadas algumas audiências a decisão judicial já é conhecida: Lamonte McIntyre não é culpado dos crimes pelos quais foi condenado.Segundo avança o jornal Kansas City, uma das testemunhas implicadas no processo confessou que mentiu ao acusar Lamonte, alegando ter sido pressionada a fazê-lo.Os factos aconteceram no dia 15 de abril de 1994, quando as vítimas, Doniel Quinn e Donald Ewing, foram abatidas a tiro em plena luz do dia num bairro do Kansas. O verdadeiro culpado nunca foi apanhado.