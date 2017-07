Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem condenado por tribunal austríaco após questionar gaseamento de judeus

Por Lusa | 14:41

Um tribunal austríaco condenou esta segunda-feira a 12 meses de prisão, com pena suspensa, um homem acusado de ter violado as leis antinazis do país ao defender que as mortes de judeus durante o regime de Hitler são uma invenção.



O visado foi ainda acusado de crime de incitamento à violência ao designar os muçulmanos de vermes.



O tribunal na cidade de Feldkirch (oeste da Alemanha) impôs-lhe ainda uma multa de 1.440 euros.



O homem foi condenado após defender que as mortes em massa de judeus nas câmaras de gás no decurso do III Reich (1933-1945) foram uma história inventada pelos próprios judeus para transmitir uma imagem negativa de Adolf Hitler, caso tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial.



As duas declarações do indiciado foram emitidas através do Facebook e o seu autor, de 34 anos, reconheceu que as publicações eram da sua autoria. Não foi identificado devido às leis sobre privacidade em vigor na Áustria.