Homem de 26 anos abusa sexualmente de égua em estábulo

Animal tinha vestígios de esperma na vagina.

Galloway, um homem de 26 anos, está a ser acusado de molestar sexualmente uma égua. A denúncia foi feita pelo proprietário do animal que o apanhou em flagrante delito e o obrigou a confessar.



Segundo o The Mirror, que teve acesso ao relatório policial, a primeira queixa foi apresentada em abril deste ano, quando o proprietário da égua notou que o animal tinha vestígios de liquídos na vagina.



Passsados alguns meses, o dono voltou a deparar-se com a mesma situação, no entanto, desta vez o liquído assemelhava-se a esperma, o que o fez ficar ainda mais desconfiado.



Para tirar a história a limpo, o dono da égua decidiu colocar câmaras no estábulo onde esta está instalada, para apanhar o presumível atacante.



As imagens mostram Galloway, um homem oriundo da Flórida, nos Estados Unidos, a entrar no estábulo e a despir a camisa. O ato sexual em si não é captado pelas câmaras de vigilância. No entanto, a sua identidade não era clara para as autoridades, que alguns dias mais tarde o apanharam a sair do local em flagrante.



O homem confessou os seus atos e enfrenta agora uma acusação de abuso sexual a animais, entre outros crimes.