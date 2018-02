Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Homem de Cheddar" tinha olhos azuis e pele escura

Estudo do ADN do esqueleto descoberto na Grã-Bretanha concluiu ainda que teria cabelo encaracolado.

19:04

O "homem de Cheddar" morreu há 10.000 anos, por isso já não se lhe veem os olhos, mas cientistas britânicos que estudaram o seu esqueleto, encontrado numa caverna em Inglaterra afirmam que seriam azuis, e a pele escura.



Os investigadores tiraram uma amostra do crânio descoberto numa gruta em Cheddar Gorge, no sudeste de Inglaterra, parte do esqueleto completo mais antigo já descoberto na Grã-Bretanha.



Estudando o ADN, concluíram que o homem teria olhos azuis, cabelo encaracolado escuro e pele "escura a negra", considerando que isso prova que o tom de pele mais claro dos Europeus se desenvolveu mais tarde do que o que se pensava.



A história da investigação será contada num documentário a transmitir pela estação Channel 4 da televisão britânica.