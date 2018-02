Homem detido após tiroteio na sede da espionagem americana

Três pessoas terão sido alvejadas junto ao edifício da NSA em Maryland.

13:39

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira num tiroteio que teve lugar junto à sede da NSA - agência de inteligência e espionagem americana, em For Meade, no estado de Maryland.O supeito foi detiod pela polícia, circulando nas redes sociais imagens que mostram um homem com um capuz na cabeça a ser imobilizado por agentes policiais. O agressor terá usado uma carrinha SUV para se aproximar da entrada da NSA e disparar.

As autoridades confirmam que aconteceu "um incidente", mas não há, ainda explicações muito detalhadas sobre o que aconteceu.



O FBI confirma no Twitter que enviou agentes seus para o local.



(Em atualização)