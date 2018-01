Homem é deportado dos EUA após 29 anos a viver no país

Jorge Garcia chegou ao país com apenas 9 anos e era um cidadão exemplar.

Jorge Garcia foi deportado para o México, local onde nasceu, esta segunda-feira, por não ter os documentos necessários para ser considerado um cidadão legal dos Estados Unidos. O homem vivia no país há 29 anos e foi obrigado a deixar para trás a mulher e os dois filhos de 15 e 12 anos.

O arquiteto paisagista tentou ficar legal em 2005, mas não lhe foram concedidos os documentos. Apesar de não ter qualquer registo criminal, o homem de 39 anos deixou de poder viajar para fora da cidade em que vivia sem a devida permissão.

A ordem de saída do país foi dada em 2009, no entanto com a presidência de Barack Obama a ação ficou sem efeito. Com a ascensão de Donald Trump à Casa Branca, a família não conseguiu continuar a atrasar o processo. Para o presidente norte-americano e para o Departamento de Segurança Nacional este é um assunto de elevada importância, pois acreditam que só assim é possível manter os cidadãos protegidos e fora de perigo.

Para a família esta situação tem sido "um pesadelo". "Não dá para expressar por palavras o que estou a sentir", revelou a mulher ao Detroit News. Cindy Garcia afirmou que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para trazer o marido de volta, no entanto há a possibilidade de este não voltar a entrar em solo norte-americano durante os próximos 10 anos. A despedida foi filmada por amigos da família que se encontravam no aeroporto:





"É algo que afeta mais 11 milhões de pessoas. Mas ao menos enquanto cidadã americana posso chegar-me à frente e contar a minha história", sublinhou Cindy.