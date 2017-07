Homem encontrado em Espanha não é jovem italiano

Polícia acreditava ter descoberto Marcello Volpe, 26 anos, num bairro de Madrid.

Por Marco Fonseca Pereira e Paulo João Santos | 09.07.17

A polícia espanhola disse, na sexta-feira, que tinha localizado Marcello Volpe, jovem italiano de 26 anos que desapareceu há seis anos em Palermo, Itália, a "deambular" descalço em Madrid. Mas testes de ADN revelaram que não é ele.A mãe do jovem, Laura Zarcone, já tinha garantido, no Facebook, que o homem encontrado em Espanha não era o seu filho. "Atenção, sei que está a ser divulgada a notícia de que o Marcello foi encontrado. Fui a Espanha para identificar uma pessoa muito semelhante ao meu filho, mas infelizmente não é ele", publicou.Segundo o ‘El País’, a polícia acreditou ter localizado o jovem italiano depois de ter encontrado um homem a andar descalço no bairro Torrejón de Ardoz da capital espanhola. Após a abordagem policial, foi levado para a esquadra para identificação.Mas o processo complicou-se, pois o homem, que se encontra a receber tratamento médico num hospital, apenas conseguia comunicar por gestos.Um teste de ADN confirmou que não era Marcello Volpe.