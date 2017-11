Herói enfrenta atirador do Texas e evita mais mortes

Sangue frio de residente evitou tragédia ainda maior. Ataque fez 26 mortos.

09:39

Uma testemunha, Johnnie Langendorff,

Johnnie Langendorff, mecânico, que também tem sido considerado um herói por ter dado boleia a Willeford e ter seguido no encalço de Devin Kelley

Um residente da pequena Sutherland Springs evitou uma tragédia maior ao disparar sobre o atirador que, este domingo, fez 26 mortos numa igreja no Texas. Segundo avança a CNN , um residente ouviu os disparos, pegou numa arma e enfrentou sem medos Devin Kelley , perseguindo o atirador.As autoridades não confirmam a identidade deste herói desconhecido, mas o Daily Mail avança que se trata de, um canalizador e motociclista de 55 anos, que não tem treino militar, mas sabe manusear uma arma.contou à cadeia de televisão que o residente mobilizou quem passava pela zona para garantir que o atirador não escapava. As autoridades também já confirmaram que o homem conseguiu atingir o atirador, obrigando-o a fugir da igreja e evitando, assim, mais mortes."Estava a passar de carro quando o atirador fugiu. Um residente, armado, explicou-me rapidamente o que se estava a passar e disse-me: 'Temos de apanhá-lo'. E foi isso mesmo que fizemos", adiantou"Conseguíamos ver o veículo e conseguimos chegar perto dele. Seguimos a alta velocidade ao tentar apanhá-lo e foi aí que ele perdeu o controlo do veículo e se despistou sozinho", explica a testemunha.A influência do Willeford no desfecho desta tragédia não se ficou por aí. Vendo o atirador desprotegido no carro "pegou na arma e apontou para ele, dizendo-lhe para sair". "Não havia movimento. Ele talvez tenha ficado inconsciente com o embate, mas não tenho a certeza", conta a t estemunha, à CNN.Avisadas, as autoridades chegaram pouco depois e encontraram o atirador morto dentro do carro, com uma bala. Ainda não se sabe se o tiro foi auto-inflingido ou se foi o residente que o matou.