Homem engravida a mulher e a vizinha do lado

Britânico envolveu-se com a rapariga, de 19 anos, quando a esposa estava numa festa.

17:00

Um homem britânico está desesperado após ter engravidado a mulher... e a vizinha do lado. Ambas estão à espera de bebé na mesma altura e o britânico, que não foi identificado, pediu conselhos à coluna sentimental do jornal The Sun porque não sabe o que fazer.



Há algum tempo que o homem, de 39 anos, e a esposa, de 36, estavam a tentar ter um bebé, mas sem sucesso. No outono passado receberam a boa notícia de que iriam ser pais mas, numa noite em que a mulher saiu para festejar com as amigas, a vizinha do lado entrou na vida deste casal.



A jovem, de 19 anos, bateu à porta a pedir tomates e o britânico convidou-a para entrar. Beberam vinho e, após várias conversas mas "picantes", a jovem beijou-o e acabaram por se envolver sexualmente. Agora, a rapariga enviou uma mensagem ao vizinho a dizer que está grávida e que quer ter a criança de ambos.



A conselheira do jornal britânico afirmou que o homem agiu "de forma muito estúpida" mas que a rapariga podia já desconfiar que estava grávida quando se "atirou" ao vizinho.



"Faça um teste de ADN antes de assumir a paternidade da criança. Se se provar que é seu, espero que seja tão carinhoso e que se envolva [na educação] tal como vai fazer com o bebé que vai ter com a sua mulher", escreveu ainda.



"De qualquer modo, vai ter um grande trabalho com a sua relação", concluiu.