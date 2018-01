Homem esfaqueado junto ao estádio do Atlético de Madrid

Vítima foi levada para o hospital em estado grave.

20:05

Um homem com 22 anos foi esfaqueado, ao final da tarde desta quarta-feira, junto à estação de metro, momentos antes do jogo Atlético de Madrid – Sevilha. O incidente ocorreu junto à porta do bar Zapatones, um local frequentado pelos adeptos madrilenos.

Até ao momento ainda anão se conhecem as causas do incidente, segundo avança o jornal espanhol El País.

A vítima foi transportada para o Hospital La Paz em estado grave, pelo Serviço de Assistência Médica e Urgência (SAMUR).

A Polícia Nacional espanhola iniciou entretanto uma investigação, estando a ser averiguada a possibilidade de se ter tratado de confrontos entre claques dos clubes.



A partida, da primeira mão dos quartos de final da Taça do Rei, terminou com a vitória do Sevilha por 2-1.