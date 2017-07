Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esquartejado por estar a cantar no metro

Incomodados pelo barulho, dois irmãos agrediram a vítima de 25 anos.

Um homem, de 25 anos, foi agredido por estar a cantar no metro de Times Square, em Nova Iorque, EUA.



A boa disposição e o barulho das cantigas incomodou dois outros homens que acabaram por esquartejar a vítima no rosto, conforme avança o jornal New York Daily News.



A vítima, gerente de um restaurante na cidade, estaria acompanhado por um amigo, ambos bem-humorados. Um dos agressores ter-lhes-á perguntado porque não se acalmavam, tendo estes ignorado a abordagem e continuado a cantar. De seguida, o outro agressor, ao sentir-se ignorado e desrespeitado, partiu para a agressão.



A vítima teve que levar 50 pontos no lado direito da face, segundo a mesma fonte.



Os dois agressores ainda não foram identificados.