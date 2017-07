Homem fazia magia negra em criança e perfurava-a com agulhas

A criança de três anos tinha mais de sete agulhas no abdómen.

Um homem é acusado de fazer 'magia negra' a uma criança perfurando-a com agulhas, em Bankura, na Índia. Foram descobertas mais de sete agulhas no abdómen da vítima.

A criança foi assistida no Hospital SSKM, em Kolkata. Os médicos descobriram várias agulhas inseridas no corpo da vítima, que tinha também um braço partido.

A vítima foi abusada fisicamente pelo dono da casa onde a mãe é empregada doméstica. A menor passava muito tempo em casa com este homem, enquanto a progenitora estava a trabalhar.

Quando os médicos se aperceberam da gravidade do caso, decidiram não retirar as agulhas. Mantiveram-na durante dois dias sob observação, para decidir o que haveriam de fazer.



Foi operada e os médicos continuam a tentar estabiliza-la e ajudá-la a ultrapassar o trauma. De acordo com os médicos, a mãe da criança disse-lhes que as agulhas estavam dentro do seu corpo há mais de 15 dias.

Este homem, de 50 anos, é também acusado de praticar ‘magia negra’ e a polícia investiga a possível ligação entre esta prática e as agulhas encontradas no corpo da criança de três anos.

O caso permanece em investigação mas o suspeito foi preso sob acusações de maus tratos infantis.