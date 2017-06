Homem fez sexo em voo da Ryanair com noiva grávida em casa

Há uma semana um alegado casal deu que falar em todo o mundo por ter sido filmado a fazer sexo num voo da Ryanair que fazia a ligação entre Manchester e Ibiza. Sabe-se agora que os dois passageiros que se envolveram não são um casal. Aliás o homem, Shaun Edmonson, está noivo e, enquanto fazia sexo com uma desconhecida, tinha a noiva grávida em casa à sua espera.

O The Sun cita vários passageiros e refere que o par estava alcoolizado quando se começou a envolver. Tinham acabado de se conhecer e o ambiente depressa aqueceu. Shaun, de 31 anos, que estava no avião para ir a uma despedida de solteiro pede aos outros passageiros que lhe arranjem um preservativo. Depois tirou as calças, despiu a mulher e sentou-a ao seu colo.

"Ele é conhecido por ser mulherengo. A mulher que está com ele no vídeo é uma desconhecida. Eles tinham acabado de se conhecer. Ele está noivo da Jenna, uma jovem de 25 anos adorável. Vão casar em breve, mas isso não parece tê-lo travado", revela um amigo do inglês.

Shaun e Jenna namoram há cerca de seis anos. Os dois serão pais daqui a três meses. "Ele claramente não se importou com o facto de ter a mulher grávida de seis meses em casa. Não queria ser o Shaun quando a Jenna descobrir o que ele fez", conclui o amigo.



Avó do homem já viu o vídeo

Shaun Edmonson pertence a uma família de Cumbria, no Reino Unido, conhecida por ter vários restaurantes de luxo no Reino Unido. O avó do inglês foi questionado pela imprensa inglesa sobre o caso e garante que já viu o vídeo, adiantando que ainda não falou com o neto sobre o escândalo. "Não sei se ele está com problemas com a noiva", limitou-se a comentar.

O caso deu que falar em todo o mundo porque os assistentes de bordo nada fizeram para impedir o par de estar a fazer sexo no voo. Testemunhas garantem que vários passageiros se queixaram e pediram para mudar de lugar. No entanto só depois do vídeo do momento se tornar viral é que a Ryanair quebrou o silêncio sobre o caso.

"Não toleramos comportamento inapropriados, desadequados ou disruptivos em qualquer ocasião e quaisquer passageiros que se comportarem de forma inaceitável terão que enfrentar as consequências", garantiu a companhia em comunicado.

