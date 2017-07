Homem fica preso em caixa multibanco

Funcionário que consertava porta do mecanismo pediu socorro através da saída das notas.

Por Carolina Canha e Pedro Zagacho Gonçalves | 13.07.17

I got a #HelpMe note from the ATM, I wanted 20 bucks. CCPD to the rescue. https://t.co/o5FecfE7iv — Corpus Christi PD (@CorpusChristiPD) July 13, 2017

Um homem ficou preso atrás de uma caixa de multibanco, na cidade de Corpus Christi, estado do Texas, EUA.O insólito incidente ocorreu na sequência do conserto da fechadura da porta que guarda o compartimento onde está a máquina, que se encontrava danificada, quando se viu encurralado.Sem forma de pedir ajuda, tendo deixado o telefone dentro da carrinha que o transportava, resolver enviar mensagens de socorro escritas em papel através da ranhura por onde saem as notas."Por favor, ajudem-me. Estou aqui preso e não tenho o meu telefone. Por favor, liguem ao meu patrão.", lia-se numa das mensagens.Enquanto alguns achavam tratar-se de uma piada ou , uma das mensagens acabou por ser lida por um cliente que ia levantar dinheiro e que chamou a polícia, segundo a mesma fonte.O homem ficou preso por cerca de duas horas, antes de ter sido resgatado.As autoridades locais partilharam a ocorrência através das redes sociais.