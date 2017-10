Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem foge durante três semanas depois de matar e violar filha bebé da namorada

Suspeito de 37 anos esteve escondido numa zona florestal para não ser encontrado pelas autoridades.

13:40

Um homem foi detido por suspeitas de ter violado e posteriormente assassinado a filha bebé de um ano de idade da namorada.



Joshua Gurto, de 37 anos, foi localizado pelas autoridades na Pensilvânia, EUA, depois de ter estado cerca de três semanas em fuga.



A menina de um ano morreu após sofrer um traumatismo craniano no passado dia 7 de outubro, em Ohio. Após a morte da criança, Joshua desapareceu, o que despoletou suspeitas nos polícias encarregues pelo caso.



De acordo com o jornal The Sun, o homem refugiou-se numa zona florestal para não ser encontrado. O suspeito tinha uma relação amorosa com a mãe da criança, de 22 anos, que até ao momento ainda não foi indiciada de nenhum crime.



Joshua Gurto permanece agora sob custódia policial, acusado de abuso sexual e homícidio agravados.