Interrompe casamento em igreja a tiros de pistola

Homem interrompe casamento com tiros de pistola











As duas vítimas continuam internadas mas num estado considerado estável.

Um homem entrou numa igreja durante um casamento na cidade de Limoeiro de Anadia, no estado de Alagoas, Brasil, e disparou sobre duas pessoas. As vítimas foram um Cícero Barbosa da Silva, de 62 anos, e o seu filho Edmilson Bezerra da Silva, de 37. Na origem dos disparos terá estado um desejo de vingança pela morte do próprio pai.As imagens que foram colocadas nas redes sociais mostram os noivos na cerimónia. Atrás deles, surge um homem - conhecido como 'Betinho' - que saca de uma pistola e começa a disparar. Terá disparado seis tiros.Após o ataque, que gerou pânico entre os presentes, o homem sai da igreja tranquilamente. O crime ocorreu no sábado e o atirador continua em fuga.