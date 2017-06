Homem ligado ao "Jogo do Bicho" morto a tiro em hotel no Brasil

Um contrafactor ligado ao esquema de apostas ilegais conhecido no Brasil como "Jogo do Bicho" e uma mulher-polícia foram executados a tiro no quarto de um hotel de alto padrão na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Haylton Carlos Gomes Escafura e Franciene de Souza foram mortos com vários tiros por desconhecidos que entraram no Hotel Transamérica na madrugada de quarta-feira.

As informações recolhidas até esta quinta-feira dão conta de que os assassinos, ao menos três, chegaram ao estacionamento do hotel por volta das 4 e 30 da madrugada, hora local, 8 e 30 em Lisboa. Enquanto um dos criminosos ficou dentro do veículo, os outros dois, encapuçados, subiram ao oitavo andar do hotel pelas escadas de serviço.

Quando a suíte em que Haylton e Franciene estavam foi invadida pelos assassinos, os dois tentaram proteger-se na casa de banho, mas não conseguiram. Os assassinos foram atrás deles e executaram-nos com vários tiros disparados à queima-roupa na casa de banho, onde os corpos foram encontrados.

Quando a polícia chegou, após funcionários do hotel pedirem ajuda ao ouvirem os disparos, já nada podia ser feito pelo casal nem havia mais vestígios dos criminosos. A polícia está a tentar conseguir alguma pista através das imagens do circuito interno de segurança.

Não foi divulgado qual o tipo de relação entre Haylton, um conhecido "banqueiro" do jogo ilegal no Rio de Janeiro, que vivia no hotel, e Franciene, que era soldado da Polícia Militar desde 2014. Haylton era acusado de comandar uma quadrilha que, além de financiar e lucrar muito com o "Jogo do Bicho", estar ligada ao contrabando, tráfico de jóias e lavagem de dinheiro do crime organizado através de negócios com automóveis de luxo.

