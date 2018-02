"Homem Lobo" tem 98% do corpo coberto de pêlos

Foi diagnosticado com doença incrivelmente rara, a hipertricose.

Larry Gomez nasceu em San Bernardino, com uma doença raríssima, a hipertricose, que faz com que 98% do seu corpo, incluindo o rosto, fique revestido de cabelo. No entanto, este homem aprendeu a abraçar a diferença e hoje em dia é reconhecido como 'Wolf Man' ('Homem Lobo') na Califórnia.

Ao longo dos anos, esta adversidade genética fez com que este homem enfrentasse problemas de bullying em criança, sendo condenado pelo seu aspecto.

O Homem Lobo Larry, cujo nome verdadeiro é Victor, aprendeu a ter mais confiança em si, devido a aceitação da sua aparência e com a ajuda do recente casamento com a sua mulher, Alicia Martinez.

Esta é uma doença que afeta pelo menos 100 pessoas pelo mundo e Larry Gomez pretende com a divulgação da sua história, inspirar outras pessoas a terem mais confiança em si próprios.

O produtor Travis Hoefle, possui um canal no YouTube Channel 'Wizard of Odd TV' e viajou de Chicago até a Califórnia para conhecer o icónico Homem Lobo.