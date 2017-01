Homem mais velho do mundo fez 146 anos

Saparman Sodimejo é o homem mais velho do mundo. O indonésio celebrou 146 no passado sábado, dia 31 de dezembro, rodeado de família e amigos numa pequena aldeia da ilha de Java.

Ao jornal The Independent, Saparman revelou que o segredo da sua longevidade está em "ter paciência".

O indonésio é o único dos dez irmãos que está vivo e ficou viúvo quatro vezes. Aos 122 anos começou a preparar-se para a morte e até já tem a lápide para quando falecer.

Apesar de possuir documentos que confirmam que nasceu em 1870, o centenário ainda não consta no livro de recordes do Guinness pois parte da documentação ainda não foi verificada. Se os dados estiverem corretos, Saparman será o detentor do título da "pessoa mais velha do mundo" destronar a francesa Jeanne Calment, que morreu aos 122 anos.

O que achou desta notícia?







7.7% Muito insatisfeito

7.7%

3.9%

3.9% 3.8%

3.8% 84.6% Muito satisfeito