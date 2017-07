Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem mata filhos para 'castigar' ex-mulher

Crianças de cinco e de três anos morreram intoxicadas com comprimidos para dormir.

Um pai de duas crianças, Jason Craig, de 36 anos, matou os próprios filhos para punir a mulher por esta o ter deixado.



O crime ocorreu em Perth, Austrália, na casa da família. Zaraiyah-Lily, de cinco anos, e Andreas, de três, foram assassinados pelo pai, que lhes deu comprimidos a mais para dormir.



A mãe das crianças revelou em tribunal que na noite do assassinato, Jason telefonou à ex-companheira para lhe dizer que se devia despedir dos filhos. Esta encontrava-se junto dos pais e tinha deixado as crianças com o pai.



A mulher ligou imediatamente às autoridades, que quando chegaram ao local depararam-se com os corpos das crianças com uma nota ao lado onde se lia "Vais viver com isto a vida toda".



O homem foi condenado a prisão perpétua pelo crime hediondo.