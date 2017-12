Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem mata pessoa e barrica-se em Moscovo

Vítima mortal era segurança de fábrica que já tinha pertencido ao atirador.

09:37

Um homem matou a tiro uma pessoa e barricou-se numa fábrica em Moscovo, na Rússia, esta quarta-feira.



Segundo avança a Agência Reuters, o atirador será o antigo dono de uma fábrica de doces e a vítima mortal seria o segurança do espaço.



Os primeiros relatos davam conta da existência de reféns, mas a polícia local já garantiu que ninguém se encontra com o atirador.



Do incidente resultaram ainda dois feridos, mas a gravidade dos ferimentos ainda é desconhecida.



A imprensa local adianta que o crime poderá ter sido motivado por uma questão de rivalidade de negócios, com o antigo proprietário do espaço a tentar atingir o novo dono. O certo é que o atirador continua no interior da fábrica, recusando-se a negociar com as autoridades.