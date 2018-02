Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem mata quatro pessoas a tiro no Kentucky

Atirador suicidou-se depois de cometer os homicídios.

10:26

Um homem matou quatro pessoas a tiro antes de se suicidar este sábado, no Kentucky, EUA.



O tiroteio aconteceu numa zona rural em Paintsville, segundo informação partilhada pela polícia local no Facebook. O alerta dava conta, inicialmente, de dois mortos mas as autoridades acabaram por encontrar mais três corpos enquanto procuravam o atirador.



Ao que tudo indica, o quinto corpo encontrado era o do atirador, que colocou termo à própria vida depois de matar.



"Trabalho na polícia há 34 anos e este foi um dos mais perturbantes atos de violência que já vi", garantiu o xerife da polícia local.



Desconhece-se, para já, quais os motivos que levaram o atirador, identificado como Joseph Nickell, a tirar a vida a estas quatro pessoas nem qual a relação que as mesmas teriam entre si e com o homicida.